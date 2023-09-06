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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,6 млн рублей

В Московском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Московского района разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку почти на 6 миллионов рублей

Вчера днем около 15 часов 00 минут к полицейским 51 отдела полиции Московского района Петербурга обратилась 76-летняя пенсионерка, сообщившая, что в период с 21 по 29 августа ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка и сообщавшие, что мошенники пытаются снять с ее счета деньги, и для сохранности их необходимо перевести на, якобы, безопасные счета, которые они укажут.
Позже женщина сняла со своего счета 3 600 000 рублей и перевела их на счета, указанные неизвестным.
Кроме того, неизвестные психологическим давлением и уговорами убедили пожилую женщину взять в банках кредиты на общую сумму 2 301 000 рублей, которые она перевела на те же счета.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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