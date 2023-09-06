В Московском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,6 млн рублей

Вчера днем около 15 часов 00 минут к полицейским 51 отдела полиции Московского района Петербурга обратилась 76-летняя пенсионерка, сообщившая, что в период с 21 по 29 августа ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка и сообщавшие, что мошенники пытаются снять с ее счета деньги, и для сохранности их необходимо перевести на, якобы, безопасные счета, которые они укажут.

Позже женщина сняла со своего счета 3 600 000 рублей и перевела их на счета, указанные неизвестным.

Кроме того, неизвестные психологическим давлением и уговорами убедили пожилую женщину взять в банках кредиты на общую сумму 2 301 000 рублей, которые она перевела на те же счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.