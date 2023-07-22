В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам 3,6 млн рублей

Вчера около 11 часов 25 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с февраля по июль 2023 года ей звонили неизвестные, представлялись сотрудниками социальной службы, сообщили, что ей положена денежная компенсация за приобретенные ранее лекарственные препараты, в результате чего, убедили перевести денежные средства на различные счета на общую сумму 3 693 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.