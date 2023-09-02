В Петербурге в ходе конфликта ударил оппоненте утюгом

В минувший четверг около 12 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что в квартире дома 27 по улице Руднева знакомый ударил ее дядю утюгом.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире 33-летнего мужчину с травмами головы.

Пострадавший госпитализирован.

В этот же день, около 22 часов 55 минутк, при патрулировании территории, полицейскими возле дома 27 корпус 3 по улице Руднева задержан ранее судимый 44-летний петербуржец, подозреваемый в том, что в результате внезапно возникшего конфликта ударил утюгом по голове потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся.

Утюг изъят, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УК РФ.