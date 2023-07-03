В Киришах мужчина ударил ножом собственного брата

Накануне ночью около 01 часа 10 минут к полицейским поступило сообщение о том, что в квартире дома 13 по Советской улице в городе Кириши Ленинградской области открыта входная дверь в квартиру, и лежит человек в крови.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен 29-летний молодой человек, который с резанной раной бедра был доставлен в больницу. Где позднее скончался.

Сотрудниками полиции задержан 32-летний брат пострадавшего, подозреваемый в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, ударил ножом брата.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.