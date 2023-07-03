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Питерец.ру » Происшествия » В Киришах мужчина ударил ножом собственного брата

В Киришах мужчина ударил ножом собственного брата

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в смертельном ранении собственного брата

Накануне ночью около 01 часа 10 минут к полицейским поступило сообщение о том, что в квартире дома 13 по Советской улице в городе Кириши Ленинградской области открыта входная дверь в квартиру, и лежит человек в крови.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен 29-летний молодой человек, который с резанной раной бедра был доставлен в больницу. Где позднее скончался.
Сотрудниками полиции задержан 32-летний брат пострадавшего, подозреваемый в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, ударил ножом брата.
Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район ножевое ранение
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