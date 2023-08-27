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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали уличного грабителя

В центре Петербурга задержали уличного грабителя

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции по «горячим» следам задержали уличного грабителя

В минувшую пятницу поздним вечером около 22 часов 40 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 45-летний гражданин с сообщением о том, что напротив дома 42 по улице Садовой, малознакомый, применив физическую силу и нанеся несколько ударов кулаком по голове и телу, открыто отобрал у него мобильный телефон стоимостью 1 500 рублей, после чего с похищенным скрылся.
Около 22 часов 45 минут возле дома 6 по Сенной площади полицейские по «горячим» следам по подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый арестован.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район грабеж
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