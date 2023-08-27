В центре Петербурга задержали уличного грабителя

В минувшую пятницу поздним вечером около 22 часов 40 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 45-летний гражданин с сообщением о том, что напротив дома 42 по улице Садовой, малознакомый, применив физическую силу и нанеся несколько ударов кулаком по голове и телу, открыто отобрал у него мобильный телефон стоимостью 1 500 рублей, после чего с похищенным скрылся.

Около 22 часов 45 минут возле дома 6 по Сенной площади полицейские по «горячим» следам по подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый арестован.