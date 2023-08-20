В Красносельском районе задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку в часовне

Накануне вечером около 16 часов 20 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 77-летняя пенсионерка с сообщением о том, что около 16 часов 15 минут в церкви - часовне Святой Тамары в доме 30 по улице Лермонтова неизвестный, угрожая ей ножницами и отверткой, применив физическую силу, отобрал 800 рублей и мобильный телефон, после чего скрылся.

Спустя 10 минут сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения ранее судимый 41-летний гражданин одного из сопредельных государств.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).