В центре Петербурга задержан подозреваемый в грабеже

В минувшую субботу около 04 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 56-летнего петербуржца о том, что его избили и ограбили возле дома 13 по Сенной площади.

Прибывшим на место происшествия полицейским пострадавший сообщил, что 1 июля 2023 года около 04 часов 00 минут возле дома 13 по Сенной к нему подошел неизвестный мужчина, нанес ему несколько ударов, забрал сумку с документами, банковскими картами и кошельком с наличными, после чего скрылся.

Общий материальный ущерб составил 3 450 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

2 июля 2023 года около 16 часов 40 минут возле дома 39 по Садовой улице по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 28-летнего неработающего жителя Московского района.

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.