В Петербурге задаржади двоих дорожных дебоширов

Вчера около 12 часов 35 минут к полицейским поступило сообщение от 52-летнего водителя об инциденте на парковке возле бизнес - центра на Уральской улице.

По его словам, на территории парковки около Бизнес-центра, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 1, неизвестный, управляющий автомобилем «Форд Транзит», в ходе словестного конфликта, достал предмет, схожий с револьвером, и угрожал заявителю физической расправой.

Около 19 часов 30 минут возле дома 116 по Ленинскому проспекту, нарядом полиции «Форд Транзит», был остановлен.

За рулем автомобиля находились 55-летний водитель, у которого изъят игрушечный пистолет, и его 62-летний пассажир.

Оба мужчины доставлены в отдел полиции, в их отношении составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.