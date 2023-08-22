ента новостей

14:28
Юные петербуржцы стали победителями Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters
14:22
Двое участников из Ленобласти стали призерами Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»
14:05
Выставка «Это не серьезно»
14:00
Выставка «BA.PROJECT»
13:52
В Речном яхт-клубе Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры по парусному спорту
13:49
В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал младенец
13:42
В Ленобласти иномарка под управлением 13-летней девочки столкнулась с самосвалом
13:38
В Купчино «Лада-Веста» сбила 16-летнего подростка на электросамокате
13:33
В Невском районе у мужчины открыто похитили автомобиль «Мерседес Бенц»
13:29
В Петербурге задаржади двоих дорожных дебоширов
13:18
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 5,3 млн рублей
12:15
В Ломоносове задержали грабителя
09:39
Япония начнет сбрасывать сточные воды Фукусимы
09:28
День Государственного флага Российской Федерации
17:56
На чемпионате страны по боксу петербуржцы Егор Жоржин, Илья Попов, Владимир Орехов, Дмитрий Захарьев, Рамазан Ханапиев и Сергей Ярулин победили в своих боях, при этом соперником Ярулина был Эдуард Саввин
17:15
Российская шахматистка Александра Горячкина победила Нургюль Салимову из Болгарии в финале Кубка мира в Баку, счёт – 2,5:1,5
15:28
Преподаватели СПбГУ будут обучать русскому языку жителей Танзании
15:26
Сергей Боярский пригласил петербуржцев на премьеру молодёжного фильма «Квест»
15:23
Петербург празднует 80-летие образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ
15:18
После двух поражений подряд в ФНЛ «Ленинградец» сыграл вничью с лидером, обидно упустив победу в компенсированное время
12:40
В Мариинском дворце начал работу всероссийский форум «Битва за умы»
12:33
Пропавшую 2-летнюю девочку нашли на станции СТО
11:58
В Ломоносовском районе 5-летняя девочка выпала из окна на 2-ом этаже
10:46
В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек
09:45
Под Лугой водитель иномарки погиб врезавшись в дерево
09:39
В Красносельском районе задержан уличный грабитель
09:33
В Петербурге задержан мошенник, обманувший пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»
09:30
В Колпино задержали стрелка из аэрозольного пистолета «Пионер»
09:26
Кандидат от борьбы с коррупцией Бернардо Аревало побеждает на президентских выборах в Гватемале
09:16
В Невском районе "Мицубиси Аутлендер" влетел в опору ЛЭП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задаржади двоих дорожных дебоширов

В Петербурге задаржади двоих дорожных дебоширов

0
32
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции задержали двоих дебоширов в дорожном конфликте на Уральской улице

Вчера около 12 часов 35 минут к полицейским поступило сообщение от 52-летнего водителя об инциденте на парковке возле бизнес - центра на Уральской улице.
По его словам, на территории парковки около Бизнес-центра, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 1, неизвестный, управляющий автомобилем «Форд Транзит», в ходе словестного конфликта, достал предмет, схожий с револьвером, и угрожал заявителю физической расправой.
Около 19 часов 30 минут возле дома 116 по Ленинскому проспекту, нарядом полиции «Форд Транзит», был остановлен.
За рулем автомобиля находились 55-летний водитель, у которого изъят игрушечный пистолет, и его 62-летний пассажир.
Оба мужчины доставлены в отдел полиции, в их отношении составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-08-2023, 12:16
В Невском районе задержали двоих нетрезвых мужчин пугавших прохожих «травматом»
27-03-2023, 12:20
В Калининском районе произошел конфликт со стрельбой
19-06-2023, 11:46
В Приморском районе конфликт на парковке завершился поножовщиной
3-08-2022, 12:49
В Петербурге задержали двоих мужчин за хулиганскую стрельбу
8-09-2022, 16:19
В Парголово дебошир угрожал пистолетом водителю автобуса
14-03-2023, 10:15
В Тосненском районе задержан автоугонщик

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 13:49
В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал младенец
0
36
Сегодня, 13:42
В Ленобласти иномарка под управлением 13-летней девочки столкнулась с самосвалом
0
32
Сегодня, 13:38
В Купчино «Лада-Веста» сбила 16-летнего подростка на электросамокате
0
151
Вчера, 10:46
В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек
Наверх