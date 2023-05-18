В Выборгском районе задержали подозреваемого в уличном грабеже

13 мая к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 36-летний мужчина с заявлением о том, что около 00 часов 30 минут на пересечении проспекта Художников и Сиреневого бульвара неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у него портативную колонку «Honor».

Пострадавший обратился в медицинское учреждение и после оказания медпомощи был отпущен.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера около 12 часов 00 минут возле дома 27 по улице Есенина, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками Выборгского района по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний неработающий.

Мера пресечения – подписка о невыезде.