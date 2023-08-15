В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже

2 августа к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 38-летнего жителя Всеволожска о том, что 21.03.2023, около 19 часов 00 минут, возле магазина около дома 1 по улице Доктора Сотникова во Всеволожске неизвестный, с применением физической силы, отобрал у него мобильный телефон, деньги и ювелирные изделия - цепочку и перстень.

Материальный ущерб составил 42 360 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

14 августа около 10 часов 00 минут во Всеволожске, возле дома 45 по 4-й линии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний неработающий местный житель.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.