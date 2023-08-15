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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже

В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Всеволожского района Ленобласти задержан подозреваемый в уличном грабеже

2 августа к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 38-летнего жителя Всеволожска о том, что 21.03.2023, около 19 часов 00 минут, возле магазина около дома 1 по улице Доктора Сотникова во Всеволожске неизвестный, с применением физической силы, отобрал у него мобильный телефон, деньги и ювелирные изделия - цепочку и перстень.
Материальный ущерб составил 42 360 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
14 августа около 10 часов 00 минут во Всеволожске, возле дома 45 по 4-й линии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний неработающий местный житель.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район грабеж
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