В Невском районе задержали москвича, обманувшего пенсионерку

Вечером 2 августа 2023 года около 21 часа 00 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 69-летняя председатель ЖСК с заявлением о том, что в период с 31 июля по 2 августа 2023 года ей на мобильный телефон звонил неизвестный, представляясь сотрудником банка и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил ее перевести денежные средства в сумме 2 276 000 рублей на продиктованные им по телефону номера счетов.

Возбуждено уголовное дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

16 августа 2023 года около 18 часов 30 минут возле дома 4 по 2-му Рабфаковскому переулку в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель Москвы.

Злодея задержали на основании статьи 91 УПК РФ.