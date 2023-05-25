Накануне вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась пенсионерка, 1943 года рождения, с заявлением о том, что в период с 14:00 22 мая 2023 до 12:00 24 мая 2023 неизвестный, под предлогом замены электропроводки в квартире заявительницы, убедил ее оплатить за оказанную услугу 65 000 рублей, которые она передавала неизвестным.
В этот же день ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 18-73 по Индустриальному проспекту по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний неработающий житель Ярославской области.
Проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге задержали лжеэлектрика, обманувшего пенсионерку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан мошенник, обманувший пенсионерку в Красногвардейском районе
Накануне вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась пенсионерка, 1943 года рождения, с заявлением о том, что в период с 14:00 22 мая 2023 до 12:00 24 мая 2023 неизвестный, под предлогом замены электропроводки в квартире заявительницы, убедил ее оплатить за оказанную услугу 65 000 рублей, которые она передавала неизвестным.
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