В Петербурга задержали похитителя автомобиля

17 июля 2023 года к полицейским Невского района Петербурга обратился 31-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 21:00 15 июля 2023 года до 16:00 16 июля 2023 года от дома 19 по улице Чудновского неизвестный совершил хищение его автомобиля «Ситроен С4».

18 июля 2023 года около 19 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в квартире дома 26 по улице Коллонтай по подозрению в совершении этого преступления был задержан ранее неоднократно судимый 23-летний петербуржец.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Похищенный автомобиль возвращен законному владельцу.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.