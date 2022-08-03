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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти педофил заманивал детей в гости сладостями

В Ленобласти педофил заманивал детей в гости сладостями

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Опубликовал: Anton78
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В поселке Дятлово педофил заманивал детей в гости сладостями

Вчера вечером к полицейским выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 7 по улице Героев Танкистов в поселке Дятлово мужчина пристает к детям, покупает им сладости и заманивает в квартиру.

Прибывший наряд полиции по горячим следам задержал неработающего 50-летнего мужчину. Он изобличен в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Позднее отчим мальчика заявил в полицию о совершенном в отношении ребенка преступлении. Семья благополучная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит, передает АН «Оперативное прикрытие».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО педофил
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