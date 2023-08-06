В Невском районе полицейские с применением оружия задержали неадекватного водителя

Вчера поздним вечером около 23 часов 10 минут возле дома 261 по проспекту Обуховской обороны нарядом ДПС ОГИБДД Невского района был замечен каршеринговый автомобиль «Чери Тигго», водитель которого, увидев автомобиль полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться.

Было организовано преследование.

На требования об остановке водитель «Чери» не реагировал, увеличивая скорость и создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Около 23 часов 15 минут для остановки нарушителя произведены выстрелы в безопасном направлении и по колесам.

Возле дома 59 по Караваевской нарушитель остановлен.

За рулем оказался 21-летний неработающий житель Фрунзенского района, с признаками наркотического опьянения. Кроме него, в автомобиле находились 18-летняя девушка и 19-летний юноша. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по шести статьям КоАП РФ.