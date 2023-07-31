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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе "Россия" произошло смертельное ДТП

В Ленобласти на трассе "Россия" произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Тосненского района Ленобласти расследует смертельное ДТП на трассе "Россия"

Накануне вечером около 18 часов 45 минут на 636-ом километре автодороги М10 «Россия» в деревне Ушаки, Тосненского района Ленинградской области 36-летнй водитель, управляя автомобилем «ГАЗ NEXT», и двигаясь в крайней левой полосе со стороны Санкт-Петербурга в сторону Москвы, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и остановившимся для выполнения поворота налево автомобилем «Renault Kangoo» за рулем которого находился 31-летний водитель, гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
От удара «Renault Kangoo» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении «Volvo Fll 4X2».
В результате ДТП водитель автомобиля «Renault Kangoo» от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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