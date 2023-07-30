В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 78-летняя пассажирка «Ситроена»

Вчера днем около 15 часов 05 минут на 90 км автодороги «Нарва» на территории Волосовского района Ленинградской области 29- летняя автоледи, управляя автомобилем «Черри Тигго», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Черри Тигго» госпитализирована в тяжелом состоянии, 78-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен Берлинго» от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.