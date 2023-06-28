На КАД в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка иномарки

Накануне утром около 09 часов 50 минут на 79 км внутреннего кольца КАД 37-летняя жительница Кемеровской области, управляя автомобилем «Ситроен С3», не соблюдая дистанцию, совершила столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Ниссан Х-TRAI» под управлением 43-летней жительницы Красногвардейского района.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Ситроен С3», 10-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сидении без детского кресла, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Виновница ДТП в 2023 году 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.