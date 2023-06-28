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Питерец.ру » Происшествия » На КАД в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка иномарки

На КАД в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Красносельского района устанавливает обстоятельства ДТП,  в котором пострадал ребенок

Накануне утром около 09 часов 50 минут на 79 км внутреннего кольца КАД 37-летняя жительница Кемеровской области, управляя автомобилем «Ситроен С3», не соблюдая дистанцию, совершила столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Ниссан Х-TRAI» под управлением 43-летней жительницы Красногвардейского района. 

В результате ДТП пассажир автомобиля «Ситроен С3», 10-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сидении без детского кресла, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. 

Виновница ДТП в 2023 году 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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