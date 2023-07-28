В Ленобласти в ДТП иномарка с большегрузом погибла 17-летняя девушка

Сегодня ночью около 02 часов 50 минут на 623 км автодороги "Санкт-Петербурга - Москва" 23-летний водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "БМВ Х5", не справился с управлением и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем "МАН» под управлением 24-летнего водителя, после чего въехал в ограждение.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка "БМВ" скончалась на месте происшествия, другой пассажир легкового автомобиля, 18-летний, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту полицией проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.