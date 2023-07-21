В ДТП на КАД погиб сотрудник ГИБДД прибывший оформлять другое ДТП

Вчера поздним вечером около 23 часов 55 минут в Пушкинском районе Петербурга, на 65 километре внешнего кольца КАД, автомобиль «Хендай Санта Фе», совершил наезд на инспектора ДПС ОСБ № 2 ГИБДД, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем «Камаз» и автомобилем «Кадиллак». В результате наезда сотрудник полиции, а также 45-летний водитель Кадиллака от полученных травм скончались на месте происшествия.

34-летний водитель «Камаза» и водитель «Хендай Санта Фе» 24 лет, в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение.

24-летней пассажиру "Хендай" также понадобилась медицинская помощь, она была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Установлено, что водитель автомобиля «Хендай Санта Фе» в 2023 году трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все детали происшествия.