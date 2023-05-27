В Пушкинсокм районе иномарка влетела в «Камаз», водитель погиб

Сегодня ночью около 00 часов 59 минут напротив дома 128 по Витебскому проспекту 32-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид», при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Камазом» под управлением 34-летнего водителя, осуществлявшим нанесение разметки на проезжую часть.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

38-летний пассажир автомобиля «Киа Сид» в тяжелом состоянии госпитализирован.

Погибший водитель за 2022-2023 года за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности 19 раз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.