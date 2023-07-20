В Петербурге задержали похитителя мотоцикла «Хонда»

13 июля 2023 года к полицейским Невского района Петербурга обратился 38-летний мужчина с заявлением о том, что в ночь с 11 на 12 июля от дома 39 корпус 1 по Советскому проспекту неизвестный похитил его мотоцикл «Хонда».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера ранним утром около 06 часов 45 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома 39 по Советскому проспекту по подозрению в свершении этого преступления задержан ранее неоднократно судимый 36-летний петербуржец.

Похищенное изъято.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.