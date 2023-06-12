В Петербурге задержали группу автоворов

17 марта 2023 года около 13 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 42-летней петербурженки о том, что в ночь с 16 на 17 марта 2023 года от дома 39 по Советскому проспекту неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль «Ниссан Кашкай».

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Накануне сотрудниками уголовного розыска Невского района совместно с коллегами из Главка по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое злоумышленников.

Так, около 07 часов 10 минут возле дома 2 по 5-му Предпортовому проезду задержан 35-летний мужчина.

Около 10 часов 30 минут возле дома 41 по Советскому проспекту задержан ранее судимый 38-летний житель дома, и в 11 часов 10 минут возле дома 36 по Шлиссельбургскому проспекту задержан ранее неоднократно судимый 47-летний гражданин.

Автомобиль с признаками изменения номерных агрегатов изъят и помещен на стоянку отдела полиции.

Всех подозреваемых задержали по статье 91 УПК РФ.