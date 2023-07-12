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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино конфликт у магазина завершился поножовщиной

В Колпино конфликт у магазина завершился поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полицией в Колпино задержан  подозреваемый в покушении на убийство 

9 июля 2023 года к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась петербурженка с сообщением о том, что около 07 часов 00 минут возле одного из магазинов в доме 62 по Пролетарской улице  в городе Колпино её 64-летнего знакомого порезали ножом.

Выехавшими  на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции возле дома 62 по Пролетарской улице был задержан неработающий ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель, который в результате внезапно возникшего конфликта порезал шею своему оппоненту канцелярским ножом.

Потерпевший после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), которое переквалифицировано на ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

11 июля Колпинским районным судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения - арест. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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