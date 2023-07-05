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Питерец.ру » Происшествия » Конфликт возле метро «Бухарестская» закончился погожовщиной

Конфликт возле метро «Бухарестская» закончился погожовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полиция разыскивает участников конфликта возле метро «Бухарестская»

Вечером минувшего понедельника около 21 часов 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что у торгового центра на Бухарестской улице дом 32, ранили ножом.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен 24-летний житель Ставропольского края,  который госпитализирован в удовлетворительном состоянии, а после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Кроме того, также с непроникающим ножевым ранением нижней трети правого бедра, алкогольной интоксикацией, в удовлетворительном состоянии, в медицинское учреждение обратился 30-летний неработающий гражданин, который после оказания медицинской помощи доставлен в отдел полиции.

Оба пострадавших сообщили, что ранения получили в ходе конфликта с неизвестными. 

У старшего из пострадавших обнаружен травматический пистолет «МР-80-13Т» с действующим разрешением.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия,  направленные на установление и задержание скрывшихся злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район хулиганство
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