Конфликт возле метро «Бухарестская» закончился погожовщиной

Вечером минувшего понедельника около 21 часов 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что у торгового центра на Бухарестской улице дом 32, ранили ножом.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен 24-летний житель Ставропольского края, который госпитализирован в удовлетворительном состоянии, а после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Кроме того, также с непроникающим ножевым ранением нижней трети правого бедра, алкогольной интоксикацией, в удовлетворительном состоянии, в медицинское учреждение обратился 30-летний неработающий гражданин, который после оказания медицинской помощи доставлен в отдел полиции.

Оба пострадавших сообщили, что ранения получили в ходе конфликта с неизвестными.

У старшего из пострадавших обнаружен травматический пистолет «МР-80-13Т» с действующим разрешением.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание скрывшихся злоумышленников.