В Петербурге конфликт мужчин завершился ударом монтировки оппоненту

Ранним утром минувшего вторника около 03 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что возле дома 5 по Огородному переулку идет драка.

Прибывшим незамедлительно нарядом патрульно-постовой службы был задержан ранее судимый 40-летний петербуржец, который подозревается в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес монтировкой телесные повреждения своему 54-летнему оппоненту.

Потерпевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.