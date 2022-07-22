В Колпино задержали стрелявшего у магазина

3 июля к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе на улице Пролетарская возле магазина у дома № 60.

Установлено, что в 16:30 по вышеуказанному адресу, после словесного конфликта в магазине, находясь на крыльце магазина, гражданин из травматического пистолета выстрелил в спину 41-летнему оппоненту и с места происшествия скрылся.

Пострадавший с ранением поясницы был госпитализирован в больницу и после оказания медицинской помощи был отправлен домой.

Вчера участковым уполномоченным Колпинского района Петербурга по подозрению в совершении данного преступления возле дома № 60 по улице Пролетарской задержан 41-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель города Колпино.

У задержанного изъяли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ.