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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали стрелявшего у магазина

В Колпино задержали стрелявшего у магазина

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали стрелявшего возле магазина в Колпино

3 июля к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе на улице Пролетарская возле магазина у дома № 60.

Установлено, что в 16:30 по вышеуказанному адресу, после словесного конфликта в магазине, находясь на крыльце магазина, гражданин из травматического пистолета выстрелил в спину 41-летнему оппоненту и с места происшествия скрылся.

Пострадавший с ранением поясницы был госпитализирован в больницу и после оказания медицинской помощи был отправлен домой.

Вчера участковым уполномоченным Колпинского района Петербурга по подозрению в совершении данного преступления возле дома № 60 по улице Пролетарской задержан 41-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель города Колпино.

У задержанного изъяли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район Колпино стрельба травматика
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