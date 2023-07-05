В Петроградском районе домушник обчистил квартиру на 3,2 млн рублей

Вчера днем около 12 часов 15 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 42-летняя петербурженка, сообщившая, что по приходе домой, обнаружила входную дверь своей квартиры в доме 6 по Глухой Зелениной улице, открытой.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:00 30.06.2023 по 11:00 04.07.2023, когда дама находилась на даче в Ленинградской области, неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру, откуда похитил принадлежащие ей ювелирных изделия, шубу, 5 сумок фирмы «Шанель», солнцезащитные очки фирм «Диор» и «Гуччи».

Сумма ущерба составила 3 260 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на скорейшее установление и задержание причастных к данному преступлению.