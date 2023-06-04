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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе пенсионер отдал мошенникам более 5 млн рублей

В Петергофе пенсионер отдал мошенникам более 5 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает причастных к мошенничеству в отношении пенсионера в Петродворце

Накануне около 12 часов 40 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга обратился 71-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 10 по 12 мая ему позвонила неизвестная, представилась сотрудником ОВД, и, под предлогом сохранности денежных средств, убедила его перевести 790 000 рублей через банкомат на указанный злоумышленницей банковский счет.
19 мая ему позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ, сообщил, что от его имени составлена доверенность для продажи его квартиры и, под предлогом обеспечения безопасности имущества, убедил потерпевшего продать принадлежащую ему квартиру в доме по Санкт-Петербургскому проспекту в городе Петергоф.
30 мая около 23 часов 40 минут в сквере возле указанного дома, потерпевший передал неизвестному вырученные от продажи квартиры денежные средства в размере 4 300 000 рублей, после чего тот скрылся с места происшествия на автомобиле «Додж Караван».
Сумма ущерба составила 5 090 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к данному преступлению.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район мошенничество пенсионеры
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