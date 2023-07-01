В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын

Наканунне вечером около 17 часов 20 минут на 50-м километре дороги А-180 «Нарва» 41-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид» и двигаясь от деревни Кипень, не справился c управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля и ее полугодовалый сын госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.