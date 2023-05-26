В Кудрово задержали мужчину стрелявшего в ходе дорожного конфликта

12 мая к полицейским Приморского района Петербурга обратился 22-летний мужчина с заявлением о том, что накануне, 11 мая, возле дома 8 по улице Вербной неизвестный произвел один выстрел в его сторону, после чего скрылся на автомобиле «Хендай – Солярис».

В результате выстрела никто не пострадал.

В тот же день, возле дома 10 по улице Плесецкой, нарядом патрульно-постовой службы разыскиваемый автомобиль был обнаружен.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера вечером около 17 часов 25 минут опергруппой УМВД России по Приморскому району по месту жительства, в квартире дома 2 по Английской улице в городе Кудрово Ленинградской области по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний неработающий мужчина.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.