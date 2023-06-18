В центре Петербурга задаржали карманника

Накануне ранним утром около 05 часов 05 минут опергруппой уголовного розыска возле дома 43 по Разъезжей улице задержан ранее судимый 44-летний мужчина без регистрации на территории Петербурга и Ленинградской области, подозреваемый в том, что в этот же день у этого же дома совершил кражу мобильного телефона «Айфон 12 Про» стоимостью 78 000 рублей из кармана куртки 25-летнего молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.