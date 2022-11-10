В Петербурге задержали мужчину за кражи мобильных телефонов в метро

В минувший вторник опергруппой управления уголовного розыска возле дома 1/4 по улице Ефимова задержан ранее судимый 26-летний мужчина, который в вагоне электропоезда, при проезде от станции метро «Владимирская» до станции метро «Площадь Восстания», совершил кражу мобильного телефона, стоимостью 12912 рублей из сумки у 11-летней девочки.

В этот же день злоумышленник на платформе станции метро «Достоевская» совершил кражу мобильного телефона стоимостью 8100 рублей. из кармана пальто у 17-летней девушки.

В ходе досмотра злоумышленника оперативники нашли у него помимо похищенных еще 2 телефона. Их принадлежность устанавливается.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.