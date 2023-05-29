В центре Петербурга задержали мигранта-«карманника»

Вчера ночью около 03 часов 25 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по горячим следам возле дома 28-30 по улице Садовая в Центральном районе Петербурга задержан неработающий, ранее судимый 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в том, что в этот же день, около дома 17 по Садовой, похитил мобильный телефон «Самсунг А22» стоимостью 21 000 рублей из кармана джинсов 33-летнего иностранца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.