Вчера ночью около 03 часов 25 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по горячим следам возле дома 28-30 по улице Садовая в Центральном районе Петербурга задержан неработающий, ранее судимый 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в том, что в этот же день, около дома 17 по Садовой, похитил мобильный телефон «Самсунг А22» стоимостью 21 000 рублей из кармана джинсов 33-летнего иностранца.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.
В центре Петербурга задержали мигранта-«карманника»
0
0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Уголовный розыск задержал мигранта-«карманника» в Центральном районе Петербурга
Вчера ночью около 03 часов 25 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по горячим следам возле дома 28-30 по улице Садовая в Центральном районе Петербурга задержан неработающий, ранее судимый 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в том, что в этот же день, около дома 17 по Садовой, похитил мобильный телефон «Самсунг А22» стоимостью 21 000 рублей из кармана джинсов 33-летнего иностранца.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"