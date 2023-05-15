Полицейские задержали хулигана, стрелявшего в воздух в поселке Новогорелово

Накануне вечером около 21 часа 15 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на улице Современников в поселке Новогорелово пассажир автомобиля «Фольксваген» стрелял в воздух.

Около 21 часа 35 минут на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы нарядом патрульно-постовой службы был остановлен указанный автомобиль.

Полицией установлено, что около 20 часов 40 минут на улице Современников в поселке Новогорелово 30-летний петербуржец в ходе конфликта с 42-летним жителем указанного поселка, выстрелил в воздух из пистолета, после чего с места происшествия скрылся.

Нарушитель доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.