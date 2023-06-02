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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с лосем пострадало пять человек

В Ленобласти в ДТП с лосем пострадало пять человек

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
47News
Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с лосем. Разбиты две автомашины, травмы получили трое мужчин и две женщины

Сегодня ранним утром около 07 часов на автодороге между Хапо-Ое и Невской Дубровкой, во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль "Форд Фокус" наехал на лося, выскочившего на дорогу, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода Октавия".

В результате ДТП в салоне автомашины "Форд" оказались зажаты 45-летний водитель и 43-летний пассажир. Спасатели деблокировали их при помощи гидравлического инструмента. 50-летний водитель "Шкоды" и двое пассажирок - женщины 40 и 59 лет - выбрались из покареженного автомобиля самостоятельно. Всех пятерых пострадавших осмотрели сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Последствия дорожного происшествия ликвидировала дежурная смена 101-й пожарной части, уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Кроме деблокировки пострадавших пожарные отключили аккумуляторы разбитых автомобилей.

Источник: 47News
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