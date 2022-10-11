В Петербурге задержали женщину, которая совершила кражу из квартиры

В минувшую субботу к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от45-летней женщины, о том, что в период с 08 часов 30 минут до 20 часов 30 минут неизвестная женщина через незакрытое окно проникла в снимаемую поднаем комнату в коммунальной квартире на 2 этаже дома 3 по улице Ивана Черных, где похитила денежные средства, ювелирные изделия, одежду и продукты питания. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Вчера возле дома 50 по улице Севастопольской в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана ранее судимая 24-летняя молодая петербурженка. Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.