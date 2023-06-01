В Кировском районе задержали афериста обманушего двух пенсионерок

26 мая 2023 года около 17 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 84-летней женщины о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме "родственник попал в ДТП".

Днем того же дня пожилая женщина в своей квартире дома 84 по улице Лени Голикова передала злоумышленнице денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратилась 89-летняя пенсионерка. Она ообщила, что передала злоумышленнице 1 миллион рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ранним утром около 05 часов 45 минут возле дома 31 по улице Стойкости сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга по подозрению в совершении указанных преступлений была задержана 55-летняя местная жительница.