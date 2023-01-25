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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерок

В Купчино задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерок

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержан злоумышленник по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерок

11 января к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 76-летней женщины о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 400 000 рублей.

12 января в этот же отдел полиции позвонила еще одна 83-летняя женщина, с аналогичным заявлением, которая передала курьеру 800 000 рублей и 600 евро.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем около 13 часов 10 минут в результате проведения оперативно-следственных мероприятий опергруппой установлена причастность к совершению указанных преступлений ранее неоднократно судимого 35-летнего мужчины.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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