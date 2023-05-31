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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове школьник попал под колеса иномарки

В Волхове школьник попал под колеса иномарки

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Опубликовал: Anton78
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В Волхове 12-летний подросток выбежал на дорогу под колеса иномарки

Накануне вечером около 17 часов возле дома 45 по улице Державина, в городе Волхов Ленинградской области 36-летняя автоледи на автомобиле "Chevrolet Spark", двигаясь по улице Нахимова в сторону Пролетарской, наехала на 12-летнего ученика 6 класса местной школы.

Автомобилистка пояснила полицейским, что школьник находился на улице без родителей и внезапно выбежал на дорогу.

В результате ДТП мальчик получил травмы головы.  В состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП пострадавший пешеход дети
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