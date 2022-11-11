В Выборгском районе школьник попал под колеса иномарки

Вчера утром около 08 часов 15 минут на пересечении проспекта Энгельса и улицы Поклоногорской автомобиль «Ниссан Санни», под управлением 35-летнего водителя, совершил наезд на 11-летнего ученика 5 класса, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. Школьник в момент ДТП находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП 11-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.