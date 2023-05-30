В Петербурге рецидивистка стащила банковскую карту у пенсионера

26 мая к полицейским Кировского района Петербурга обратился 69-летний пенсионер с заявлением о том, что около 17 часов 10 минут в пункте выдачи заказов интернет магазина в доме 9 по проспекту Стачек, обнаружил отсутствие принадлежащей ему банковской карты.

После чего ему на мобильное приложение поступило уведомление о списании с его счета 4 590 рублей - в качестве оплаты за товары в различных магазинах Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

29 мая возле дома 14 по улице Косинова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления была задержана 44-летняя неработающая, ранее неоднократно судимая женщина, находившаяся под административным надзором.

Избрана мера принуждения - обязательство о явке.