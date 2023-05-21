В Калининском районе в ДТП пострадал 14-летний подросток

Вчера поздним вечером около 23 часов 15 минут возле дома 53 по проспекту Непокоренных, в Калиининском районе Петербурга 34-летний водитель, управляя автомобилем «Хундай Крета», совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Форд Фокус», под управлением 20-летнего водителя.

В результате ДТП 14-летний подросток - пассажир автомобиля «Хундай Крета» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Установлено, что нарушитель в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 15 раз.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.