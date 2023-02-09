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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга в ДТП пострадал ребенок

На севере Петербурга в ДТП пострадал ребенок

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Выборгского района города проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок

Накануне днем около 15 часов 50 минут возле дома 12Б по 6-му Верхнему переулку, в Выборгском районе Петербурга водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем «Рено Коптюр», двигаясь по проспекту Энгельса от улицы Николая Рубцова к КАД, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Форд Фокус», под управлением женщины-водителя, 1988 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» в состоянии средней степени тяжести госпитализирована, её пассажир, 2015 года рождения, ученик 1 класса, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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