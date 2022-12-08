В Красногвардейском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку

Вчера возле дома 56 по проспекту Маршала Блюхера, 28-летний водитель, несколько раз привлекавшийся к административной ответственности в 2022 году за нарушения ПДД, управляя автомобилем «Хундай Солярис», совершил наезд на переходящую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 16-летнюю девочку, после чего совершил столкновение с движущимся в попутном направлении «Форд Мондео», под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.