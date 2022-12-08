ента новостей

13:17
Петербургским семьям с тремя и более близнецами предлагают выплачивать по 3 миллиона рублей на покупку нового жилья
13:14
В порту Петербурга Россельхознадзор запретил ввоз апельсинов с натальской плодовой мухой
13:11
Проект Пятого канала «День ангела» получил награду независимой премии «Золотой Пеликан»
13:05
В Петербурге откроют новые площадки для дрессировки и выгула собак
12:58
Возле станции Мюллюпельто мужчина попал под грузовой поезд
12:40
В Гатчинсом районе Ленобалсти задержан автоугонщик
12:17
В Ленобласти после столкновения двух иномарок пострадали трое человек, в том числе ребенок
12:12
Завершена реконструкция системы освещения Парнасского путепровода
12:08
В Красногвардейском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку
12:04
На Васильевском острове задержали молодого парня, обманувшего пенсионерку
11:57
В Калининском районе задержали 25-летнего мужчину, обманувшего пенсионерку
11:54
В Красносельском районе задержали злоумышленника, ограбившего 90-летнюю женщину
11:50
В Ленобласти прошла операция «Автобус»
11:48
В Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве
11:44
Журналисты «Фонтанки» пытаются оправдать некачественную уборку снега в Петербурге - аналитики
09:28
Ревакцинация продолжается
09:10
Как обращаться с фейерверками
08:35
Транспортом довольны?
17:59
В Красноборском переулке завершился капитальный ремонт наружного освещения
16:11
На Университетской набережной начинаются ремонтные работы
16:08
В поселке Лисий Нос построили современный водопровод и канализацию
15:59
В Петербурге задержали угонщика автомобиля «Фольксваген Поло»
15:56
Полицейские разыскали женщину с четырехмесячным ребенком, которого она самовольно забрала из реанимации
15:53
В Петербурге и Ленобласти завершилась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2022»
15:51
Молодежные парламенты Петербурга и ДНР заключили Соглашение о сотрудничестве
15:49
Михаил Барышников поздравил сотрудников Родильного дома № 10 с юбилеем учреждения
15:47
Это ваши «хотелки» — петербуржцы раскритиковали Смольный за платные парковки
15:33
Губернатор Ленобласти передал главе Енакиево автомобиль и компьютерную технику для полиции и администрации подшефного города
15:16
Фуру сложило на Мурманском шоссе
15:10
СПбГУ и Эрмитаж представили совместное издание о растениях в произведениях искусства музея
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку

В Красногвардейском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку

0
39
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетней

Вчера возле дома 56 по проспекту Маршала Блюхера, 28-летний водитель, несколько раз привлекавшийся к административной ответственности в 2022 году за нарушения ПДД, управляя автомобилем «Хундай Солярис», совершил наезд на переходящую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 16-летнюю девочку, после чего совершил столкновение с движущимся в попутном направлении «Форд Мондео», под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-11-2022, 12:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
30-10-2022, 14:51
В Петербурге иномарка сбила 17-летнюю школьницу
27-10-2022, 13:13
В Петербурге пенсионер на отечественном автомобиле наехал на 13-летнюю девочку
30-11-2022, 13:19
В Пушкине иномарка сбила 8-летнего мальчика
30-11-2022, 13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
18-08-2022, 13:01
В Петербурге иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 12:17
В Ленобласти после столкновения двух иномарок пострадали трое человек, в том числе ребенок
0
41
Сегодня, 12:08
В Красногвардейском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку
0
99
Вчера, 15:16
Фуру сложило на Мурманском шоссе
0
84
Вчера, 14:55
В Курортном районе в ДТП пострадал 6-летний пассажир
Наверх