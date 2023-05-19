В Пушкине задержан рецидивист ограбивший женщину в Александровском парке

Вчера днем около 13 часов 45 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга обратилась 34-летняя жительница Колпино, которая сообщила, что 17 мая вечером в Александровском парке города Пушкин, ее знакомый, ранее судимый 36-летний мужчина, нанес ей удар рукой по лицу, после чего похитил принадлежащий ей мобильный телефон, стоимостью 35 000 рублей, и денежные средства в сумме 4000 рублей, которые находились в чехле телефона.

В этот же день около 18 часов в подъезде дома 34 по бульвару Алексея Толстого в городе Пушкин по подозрению в совершении указанного преступления полицейские подозреваемый в нападении задержан.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.