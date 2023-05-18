В Петербурге задержали карманницу-гастролершу

Накануне днем около 13 часов 35 минут возле дома 53 по проспекту Просвещения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой Главка задержана 23-летняя ранее судимая жительница Вологодской области, которая пятью минутами ранее в помещении одной из компаний, занимающихся энергосбытом и расположенном в доме 53 по проспекту Просвещения, совершила кражу двух кошельков с банковской и дисконтными картами, единым льготным проездным билетом и денежными средствами на общую сумму 5 201 рубль из кармана куртки у 89-летней пенсионерки. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Злоумышленницу задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.