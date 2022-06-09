В Петербурге задержали подозреваемую в серии краж в супермаркета

Вчера вечером около 16 часов 30 минут возле дома № 129 по Московскому проспекту в Петербурге в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России совместно с опергруппой полиции Калининского района задержана ранее судимая 32-летняя неработающая гражданка, уроженка города Рязань, которая подозревается в серии краж у покупателей супермаркетов.

10 мая 2022 в продуктовом магазине на проспекте Науки женщина совершила кражу кошелька с деньгами в сумме 1500 рублей из сумки 81-летней пенсионерки.

14 мая 2022 в магазине на Гражданском проспекте она совершила кражу «айфона» стоимостью почти 93 тысячи рублей из кармана 28-летней девушки.

20 мая 2022 в магазине продуктов на проспекте Непокоренных также совершила кражу мобильного телефона, стоимостью 40 тысяч рублей из кармана 18-летней девушки.

По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела по пунктам «в, г» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). «Карманница» задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает иные факты ее противоправной деятельности.