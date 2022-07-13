В Петербурге задержали «карманницу», укравшая телефон

Вчера около 11 часов 27 минут в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска возле дома 11 по улице Грибакиных задержана 16-летняя девушка, которая подозревается в том, что 31 мая 2022 около 17:50 возле дома 111 корпус 1 по проспекту Энгельса, совершила кражу мобильного телефона стоимостью 145 000 рублей из кармана куртки 34-летней женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленница задержана на основании статьи 91 УПК РФ