В Кудрово погибли двое строителей

Вчера вечером около 20 часов 30 минут ыозле строящегося дома 8 по Центральной улице в ЖК «Кудровский парк», в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской областибыли обнаружены трупы 20-летнего гражданина Узбекистана и 18-летнего гражданина Таджикистана. Тела находились в фасадном подъемнике.

Как пояснил охранник, около 20 часов 15 минут во время обхода территории, он услышал скрежет и падение фасадного подъемника, после чего, подойдя к нему, обнаружил трупы строителей.

Погибшие находились в России законно, состояли на миграционном учете. Сдача дома должна состояться в начале апреля.