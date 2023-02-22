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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово погибли двое строителей

В Кудрово погибли двое строителей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Два строителя погибли в Кудрово. С почти построенного дома рухнул фасадный подъемник.

Вчера вечером около 20 часов 30 минут ыозле строящегося дома 8 по Центральной улице в ЖК «Кудровский парк», в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской областибыли обнаружены трупы 20-летнего гражданина Узбекистана и 18-летнего гражданина Таджикистана. Тела находились в фасадном подъемнике.

Как пояснил охранник, около 20 часов 15 минут во время обхода территории, он услышал скрежет и падение фасадного подъемника, после чего, подойдя к нему, обнаружил трупы строителей.

Погибшие находились в России законно, состояли на миграционном учете. Сдача дома должна состояться в начале апреля.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Кудрово обнаружение трупа
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